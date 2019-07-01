تعرف على مواعيد اختبارات المتقدمين للالتحاق بالمدارس الفنية للتمريض بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يجرى استقبال طلبات القبول فى المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة بنين وبنات للعام الدراسى الجديد فى إدارتى إسنا والأقصر التعليمية، وذلك بحد أدنى مبدئى للقبول بمجموعة 250 درجة بالشهادة الإعدادية، حيث تم فتح باب قبول الطلبات من 29 يونيو الماضى وحتى يوم الخميس 11 يوليو الجاري، ولن يتم قبول أى ملف بعد هذا التاريخ.

وأضاف وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد مواعيد الاختبارات الشخصية للطلاب المتقدمين وتشمل مايلي: (يوم الأحد 14 يوليو اختبار شخصى لمدارس الأقصر – الاثنين 15 يوليو اختبار شخصى لمدارس اسنا – الثلاثاء 16 يوليو اختبار إملاء لجميع المتقدمين – الأربعاء 17 يوليو اختبار لغة إنجليزية لجميع المتقدمين)، مؤكداً أنه سيتم إجراء اختبارات الإملاء وجميع الاختبارات الشخصية لجميع المتقدمين على مستوى المحافظة داخل المعهد الفنى الصحى بالبياضية.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر، أنه سيجرى يوم الخميس 18 يوليو الجارى اختبارات القومسيون الطبى العام بالأقصر لـ"مدارس الأقصر"، ويوم الخميس 25 يوليو ستجرى إختبارات القومسيون الطبى العام لـ"مدارس إسنا"، وذلك تحت إشراف مدير إدارة التدريب والمدارس الدكتورة إيمان عبد الستار قرنى.