سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 01:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مبادرات "التضامن" للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:36 ص
تعرف على مبادرات "التضامن" للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات جانب من برامج التوعية بأضرار المخدرات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى تنفيذ العديد من برامج التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، بجانب تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة وكذلك سائقى الحافلات المدرسية والطرق السريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية  .

"اليوم السابع" يرصد 8 معلومات حول  مبادرات  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات فى نقاط محددة كالتالى:..

1 - تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات فى 8500 مدرسة استهدفت توعية 1.5 مليون طالب بزيادة 50% عن العام السابق

 2- تنفيذ 66 معسكرا تدريبيا للطلاب باستهداف 2500 متطوع جديد.

3- تنفيذ 600 مبادرة توعوية لتوعيه 12  ألف مستفيد على مستوى الجمهورية

4- إعداد برامج توعوية للعمال بالمصانع تحت شعار " خدعوك فقالو"، استفاد منها 7500 عامل

5- تنفيذ 200 مبادرة توعوية للسائقين تحت شعار"توصل بالسلامة" فى 22 محافظة استفاد منها 20 ألف سائق،

6- تنفيذ 34 ورشة عمل بالمؤسسة العقابية و60 ليلة عرض مسرحى وقائى بالأماكن الأكثر عرضه المشكلة مثل " الاسمرات، وغيط العنب والمحروسة " والساحات الكبرى والميادين،

7- التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوحيد خطبة الجمعة عن التوعية بأضرار المخدرات

8- تنفيذ المرحلة الخامسة من الحملة الإعلامية " انت أقوى من المخدرات " بمشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى حققت نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى باكثر من 40 مليون مشاهد خلال شهرين.


التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

المخدرات

توعية

تعاطى المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أهداف تقود الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكامالة فى أمم أفريقيا.. (فيديو)

5 أهداف تقود الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكامالة فى أمم أفريقيا.. (فيديو)

قطار الاصلاح فى محطته الأخيرة.. ترشيد الدعم يمنح الفقراء 149 مليار جنيه.. الدولة تنتهى من أكبر خطة شاملة لضبط الموازنة وإصلاح التشوهات المالية وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات ..وتشديد الرقابةعلى الإنفاق

قطار الاصلاح فى محطته الأخيرة.. ترشيد الدعم يمنح الفقراء 149 مليار جنيه.. الدولة تنتهى من أكبر خطة شاملة لضبط الموازنة وإصلاح التشوهات المالية وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات ..وتشديد الرقابةعلى الإنفاق

ثلاث سنوات من الإنجاز.. الإصلاح الاقتصادى يعالج أخطاء 72 سنة.. خطة هيكلة الاقتصاد وترشيد الدعم تعيد ضبط الموازنة العامة .. وتعزز قدرة الدولة على مساندة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية .. وتحقيق التنمية

ثلاث سنوات من الإنجاز.. الإصلاح الاقتصادى يعالج أخطاء 72 سنة.. خطة هيكلة الاقتصاد وترشيد الدعم تعيد ضبط الموازنة العامة .. وتعزز قدرة الدولة على مساندة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية .. وتحقيق التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة