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تعرف على عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وفق قانون المرور

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:00 ص
تعرف على عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وفق قانون المرور صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يوجد عدد من العقوبات فرضها قانون المرور الجديد، ولا تزال تناقش نصوصه داخل أروقة البرلمان بعدما تم عرضها على عدد من اللجان، حيث فرض عقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، ومنها :

-استخدام التليفون المحمول يدويًا فى أثناء القيادة

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

قرر القانون فى حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، طبقا المادة 77 من القانون، بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه

 


قانون المرور الجديد

مخالفات مرورية

التحدث فى الهواتف

امن القاهرة

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