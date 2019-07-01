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تعرف على طريقة حجز شقق هيئة الأوقاف فى السادات والعاشر من رمضان

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:41 م
تعرف على طريقة حجز شقق هيئة الأوقاف فى السادات والعاشر من رمضان وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف، مد الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقارى بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وبمدينة السادات (محافظة المنوفية) لمدة أسبوعين تبعا للإجراءات التالية:-


1- التوجه إلى مقر ديوان هيئة الأوقاف المصرية بالدقى وسحب كراسة الشروط مقابل 250 جنيها.

2 - استيفاء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح.

3 - صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزجته (سارية).

4 - شهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج / الزوجة (إن كانت تعمل) مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل.

5 - تقديم أى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى – الأملاك الزراعية /العقارات /الأراضى – معاش استثنائى أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تُدر دخل إضافى) تُفيد صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) مؤرخة ومعتمدة.

6 - بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:- 


تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى أو الشهرى.


بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص: - 


تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى وموضحاً بها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية.

7 - بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل السنوى أو الشهرى موضحاً بها مهنة المتقدم، و مستخرج حديث من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية – تاريخ مزاولة النشاط لا يقل عن سنة مع تقديم أخر إقرار ضريبي، وشهادة التأمينات الاجتماعية(إن وجد) موضحاً بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من بطاقة أو اشتراك النقابة.

8 - بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة.
إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء-غاز-مياه).

9 - بالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة (على أن يكون مستند حديث صادر عن عام 2019).

10 - لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج / الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وأن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان.


 


وزارة الاوقاف

هيئة الاوقاف

اسكان العاشر من رمضان

شقق الاوقاف

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