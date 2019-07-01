تعرف على تفاصيل وشروط وظائف وزارة الدفاع السعودية

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، 758 وظيفة شاغرة وذلك تحت بند التشغيل والصيانة فى إدارات التشغيل والصيانة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية؛ حيث تستهدف الوظائف المُعلنة السعوديين فقط.

وحسب موقع رواد الأعمال السعودى، وجهت وزارة الدفاع الدعوة للراغبين في التقدم إلى وظائف وزارة الدفاع ومن تنطبق عليهم الشروط، إلى التسجيل عليها عبر وسائل التواصل؛ حيث تنطلق عملية استقبال طلبات التوظيف اعتبارًا من يوم الأحد، وتستمر لمدة أسبوعين.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت، عبر بوابتها الإلكترونية، التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظائف التي تم طرحها.

ونشرت وزارة الدفاع بريدًا إلكترونيًا للراغبين في الالتحاق بـ وظائف وزارة الدفاع في إدارة مدينة الملك خالد العسكرية؛ حيث يمكنهم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية المطلوبة مع ذكر اسم الوظيفة المتقدم عليها عبر الإيميل التالي: «hr.kkmc1@gmail.com».

ودعت الراغبين في الالتحاق بـ وظائف وزارة الدفاع في إدارة التشغيل والصيانة بالطائف، مراجعة قسم شؤون العاملين بمقر الإدارة بالطائف.

بينما يمكن للراغبين في الالتحاق بوظائف إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة الخرج والسليل، إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية المطلوبة، مع ذكر اسم الوظيفة المتقدم عليها عبر الإيميل «hrofmod@gmail.com».