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تعرف على المقصد السياحى الأول والدولة صاحبة أكبر عدد من السائحين فى العالم

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:51 م
تعرف على المقصد السياحى الأول والدولة صاحبة أكبر عدد من السائحين فى العالم سياحة عالمية
كتبت ريم عبد الحميد

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مع بداية فصل الصيف، يبدأ موسم سياحى جديد، ويتوقع الخبراء استمرار الزيادة فى عدد السائحين حول العالم وهو الاتجاه الذى بدأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..

 

صحيفة "الجارديان" البريطانية رصدت فى تقرير لها  أبرز الأرقام المتعلقة بالسياحة الدولية استنادا إلى تقدير منظمة السياحة العالمية..

 

- سجل عام 2018 وصول 1.4 مليار سائح دولى، بحسب منظمة السياحة العالمية، بزيادة 6% عن العام السابق.

 

 - فى عام 1950 كان هناك 25 مليون زيارة لسائح دولى، وصلت إلى 166 مليون فى 1970، ثم 435 مليون فى عام 1990. ساعد نمو ميزانية شركات الطيران على جعل السفر أكثر توافرا، ومكن ذلك من تنظيم رحلات بثمن قليل.

 

- وفقا لأرقام منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، فإن 80% من السائحين يسافرون داخل منطقتهم.

 

- تتصدر أوروبا قائمة القبلات السياحية حيث زارها 713 مليون زائر خلال العام الماضى فقط.

 

-  على الصعيد العالمى، تتصدر فرنسا القائمة تليها أسبانيا ثم الولايات المتحدة والصين ثم إيطاليا.

 

 

- فى عام 2017، استقبلت فرنسا وحدها 90 مليون زائر، بينهم 70 مليونا من الدول الأوروبية الأخرى.

 

- لكن مناطق أخرى شهدت ارتفاعا فى عدد زائريها، وصلت إلى 10% فى شمال أفريقيا، إلى جانب زيادة السياحة للشرق الأوسط.

 

- تعد الصين أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السائحين القادمين منها، ففى عام 2017 قام السائحون الصينيون بـ 143 مليون رحلة إلى الخارج.

 

 - جاءت ألمانيا فى المركز الثانى بـ 92 مليون سائح، ثم الولايات المتحدة بـ 87.8، ثم بريطانيا 74.2 مليون


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السائحين

الصين

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