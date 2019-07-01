تعرف على أسماء مرشحى انتخابات التجديد النصفى لأطباء بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة الفرعية لأطباء بنى سويف برئاسة الدكتور ياسر عويس، أبوابها بعدما تلقت أوراق المرشحين على مقاعد النقيب والعضوية فوق وتحت 15 سنة، وتعد المرة الأولى التى يتقدم فيها أحد أطباء المحافظة للمنافسة على مقعد نقيب أطباء مصر، فضلا عن ترشحه على مقعد نقيب الفرع، وهو الدكتور هانى همام ماجستير إدارة المستشفيات - مدير مستسفى بنى سويف التخصصى السابق، كما تقدم خمسة من المرشحين على مقعد نقيب الفرع بأوراقهم أيضا على مقعد العضوية فوق 15 سنة، لضمان المنافسة على أى من هذه المقاعد حال تنازلهم عن الترشح لمقعد النقيب .

وشهدت اللجنة تقدم 7 مرشحين على مقعد نقيب فرع بنى سويف وهم علا ياسين، مصطفى هارون، أحمد خفاجى، أحمد حمدى أبوخضرة، أحمد الشرقاوى علاء الدين أبوخضرة، هانى همام.

وعلى مقعد العضوية فوق 15 سنة، ترشح 7 بينهم 5 من المرشحين على مقعد نقيب الفرع وهم علا ياسين، مصطفى هارون، أحمد خفاجى، علاء الدين أبوخضرة، هانى همام، بالإضافة إلى جمال ميشيل ومحمد يحيى.

وعلى مقعد العضوية تحت 15 سنة، ترشح 10 هم: محمد جودة، هانى أحمد، عمرو نادى، أيمن هنداوى، محمود معوض، شريف هاشم، ريم على، ريهام نجاح، محمد شعبان، محمد على.

يذكر أن النقابة الفرعية لأطباء بنى سويف فتحت باب الترشح على مقاعد النقيب ومقعدين للعضوية فوق السن وتحت السن، الخميس 20 يونيه، على أن تبدأ الطعون 10 يوليو وحتى الرابع عشر من نفس الشهر، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين فى الرابع والعشرين من يوليو، وفتح باب التنازلات من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين يوليو،وإعلان القوائم النهائية فى العاشر من أغسطس وتبدأ بعدها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتجرى الانتخابات فى الحادى عشر من أكتوبر 2019.



دكتور مصطفى هارون