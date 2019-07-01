سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 04:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أسماء مرشحى انتخابات التجديد النصفى لأطباء بنى سويف

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:31 م
تعرف على أسماء مرشحى انتخابات التجديد النصفى لأطباء بنى سويف الدكتور مصطفى هارون
بنى سويف - أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة الفرعية لأطباء بنى سويف برئاسة الدكتور ياسر عويس، أبوابها بعدما تلقت أوراق المرشحين على مقاعد النقيب والعضوية فوق وتحت 15 سنة، وتعد المرة الأولى التى يتقدم فيها أحد أطباء المحافظة للمنافسة على مقعد نقيب أطباء مصر، فضلا عن ترشحه على مقعد نقيب الفرع، وهو الدكتور هانى همام ماجستير إدارة المستشفيات - مدير مستسفى بنى سويف التخصصى السابق، كما تقدم خمسة من المرشحين على مقعد نقيب الفرع بأوراقهم أيضا على مقعد العضوية فوق 15 سنة، لضمان المنافسة على أى من هذه المقاعد حال تنازلهم عن الترشح لمقعد النقيب .

وشهدت اللجنة تقدم 7 مرشحين على مقعد نقيب فرع بنى سويف وهم علا ياسين، مصطفى هارون، أحمد خفاجى، أحمد حمدى أبوخضرة، أحمد الشرقاوى علاء الدين أبوخضرة، هانى همام.

 

وعلى مقعد العضوية فوق 15 سنة، ترشح 7 بينهم 5 من المرشحين على مقعد نقيب الفرع وهم علا ياسين، مصطفى هارون، أحمد خفاجى، علاء الدين أبوخضرة، هانى همام، بالإضافة إلى جمال ميشيل ومحمد يحيى.

 

وعلى مقعد العضوية تحت 15 سنة، ترشح 10 هم: محمد جودة، هانى أحمد، عمرو نادى، أيمن هنداوى، محمود معوض، شريف هاشم، ريم على، ريهام نجاح، محمد شعبان، محمد على.

 

يذكر أن النقابة الفرعية لأطباء بنى سويف فتحت باب الترشح على مقاعد النقيب ومقعدين للعضوية فوق السن وتحت السن، الخميس 20 يونيه، على أن تبدأ الطعون 10 يوليو وحتى الرابع عشر من نفس الشهر، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين فى الرابع والعشرين من يوليو، وفتح باب التنازلات من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين يوليو،وإعلان القوائم النهائية فى العاشر من أغسطس وتبدأ بعدها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتجرى الانتخابات فى الحادى عشر من أكتوبر 2019.

 

FB_IMG_1561830345747
 
IMG-20190624-WA0005
 
دكتور مصطفى هارون
دكتور مصطفى هارون

 

دكتور هانى همام
دكتور هانى همام

نقابه اطباء بنى سويف

انتخابات التجديد النصفى للاطباء

نقيب الاطباء

اطباء بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة