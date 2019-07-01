تعدي طالب على رئيس لجنة ومراقب.. وخلع بكتف فى امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ عددا من الأحداث، منها نشر الطالب "ن.ص.ع" بلجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشري بمركز بيلا، سؤالا من امتحان اللغة الفرنسية على صفحته الخاصة بفيس بوك.

كما تم ضبط الطالب "أ.س.م" بمدرسة نور الدين سرحان بالرياض، أثناء محاولته نشر الامتحان على صفحات التواصل الاجتماعي، وتحرر محضر بالواقعة، كما تعدى الطالب "ا.ع.ع" بمدرسة عمر المختار الابتدائية بسيدي سالم على رئيس اللجنة، ومراقب الدور، وتم نقلهما لمستشفى سيدى سالم، وتحرر محضر بالواقعة، كما أصيب الطالب "ا.ع.ب" بلجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بخلع فى الكتف لانزلاقه من على سلم المدرسة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الماضى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.