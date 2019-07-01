تشكيل لجنة هندسية لتحديد أسباب انهيار عقار إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار إمبابة المنهار، وكتابة تقرير وافً عن أسباب انهياره؛ لاستكمال التحقيقات.

انتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى العام لسماع أقوال المصابين، وصرحت بدفن جثة المتوفى، وطلبت تقرير طبي وافً حول حالة الضحايا، لاستكمال التحقيقات.

قال مصدر أمنى، إن أحد المواطنين أثناء سيرة سقط عليه أجزاء من العقار المنهار فى حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، ليرتفع عدد المصابين إلى 3 أشخاص ومتوفى.

وأشار المصدر، إلى أن سيارات الإسعاف تتمركز بمحيط العقار المنهار، ونقلت المتوفى والمصابين لمستشفى إمبابة العام، فيما يكثف رجال الإنقاذ من جهودهم للبحث عن سيدة مفقودة أسفل الركام.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بانهيار عقار فى منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ البرى الى المكان للبحث عن أى مفقودين.