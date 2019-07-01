سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 10:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والعقارات

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:59 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والعقارات بورصة دبى
كتب ـ هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% خاسرا 2.01 نقطة ليصل إلى مستوى 2656.62 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 42.6 مليون سهم محققة ما قيمته 54.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 959 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 5 أسهم.

 

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.04%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.73%، فقطاع الخدمات بنسبة 1.38%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 13.64%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 3.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.17%، ثم سهم شعاع كابيتال بنسبة 1.36%.


اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى

اقتصاد دبى

سوق دبى المالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

جوجل تطرح ميزة Fast Share الجديدة لمشاركة الملفات على أندرويد Q

جوجل تطرح ميزة Fast Share الجديدة لمشاركة الملفات على أندرويد Q

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة