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تخصيص 22 ألف فدان لزراعة النخيل فى مركز بلاط ضمن مبادرة 2.5 مليون نخلة

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:35 م
تخصيص 22 ألف فدان لزراعة النخيل فى مركز بلاط ضمن مبادرة 2.5 مليون نخلة محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قال عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، إنه جرى تسليم 12 ألف فدان لزراعتها بالنخيل، لعدد من المستثمرين وصغار المزارعين، وذلك ضمن مبادرة زراعة مليونى نخلة، والتى يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.
 
وأضاف "عباس"، أنه جارى تسليم 10 آلاف فدان آخرين ليبلغ إجمالى الأفدنة التى جرى تخصيصها 22 ألف فدان حتى الآن، وأنه جارى تخصيص مساحات أخرى فى ظل الإقبال الكبير من المواطنين، بعد التسهيلات الكبيرة التى منحها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للمستثمرين وصغار المزارعين.
 
وأوضح "عباس"، أن محافظ الوادى الجديد، منح صغار المستثمرين تخفيض 20% من قيمة الرسوم الخاصة بمشروعات زراعة النخيل بكافة مناطق المحافظة، كما وجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام الشركات الاستثمارية الكبرى الراغبة فى إقامة مشروعات زراعية خاصة النخيل بالمحافظة، وكذلك صغار المستثمرين وتشجيعهم بمنحهم تخفيضات 20% من الرسوم المقررة.
 
 

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