تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص دون سقوط ضحايا

(رويترز)

قال مسؤول فى منطقة شمال قبرص الانفصالية، إن جسما طائرا مجهولا ربما كان صاروخا تحطم شمالى العاصمة القبرصية نيقوسيا، فى ساعة مبكرة من صباح، اليوم الاثنين، لكن لم يؤد لإصابة أحد على الأرض.

وقال بيان على تويتر من قدرت أوزارساى، وزير خارجية شمال قبرص: "طبقا للمعلومات التى تلقيتها من مصادرنا العسكرية فإن سبب الحادث الذى وقعت الليلة، لم تكن طائرة هليكوبتر أو إحدى مركباتنا المشابهة، جنودنا وشرطتنا وفرق الإطفاء يقومون بعمليات فحص فى الموقع".

وقال إن النتائج المبدئية تشير إلى أن هذا الجسم الذى سبب الانفجار إما طائرة تحمل متفجرات أو متفجرات مباشرة (صاروخ)، الكتابة والعلامات الموجودة على الحطام ستسمح لنا بمعرفة ما حدث على وجه الدقة قريبا.