تحرير 35 محضر إشغال طريق و48 إزالة فورية فى حملة مكبرة بمنوف

المنوفية _محمد فتحى

شن قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع مجلس مدينة منوف، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة من أصحاب المحلات والباعة الجائلين، ورافقه قسم الاشغالات وتأمين من قسم شرطة المرافق، وشملت الحملة الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر إشغال طريق و48 إزالة فورية و12حالة ضبط، وذلك بقيادة المهندس رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس سامى سرور نائب رئيس المدينة لشئون المدينة.

وأكد رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات لضبط الشارع وتسيير حركة المرور.