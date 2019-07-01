تحرير 2230 مخالفة مرورية وتحصيل 50 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 2230 مخالفة مرورية وتحصيل 50 ألف جنيه غرامات فورية، منذ بداية الأسبوع الجارى.
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 346 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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