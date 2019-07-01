تحرير 163محضر لمنشآت مخالفة وإعدام 348 كيلو أغذية فاسدة ببنى سويف

وشمل التقرير ايضا تنظيم إدارة القوافل الطبية قافلتين طبيتين "خلال الفترة المذكورة" بقريتى: هلية مركز ببا،والأنصاري باهناسيا،والتي أسفرت عن الكشف على 2428 حالة،وعمل 246 تحليل دم، و65 طفيليات ،وعمل أشعة لـ 32 حالة ،واصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة،وتحويل 64 حالات للمستشفيات ،و50 موجات فوق صوتية، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 264 مواطناً،

وأشار التقرير إلى أنه في مجالات الطب العلاجى والصيدلية تم المرور على مستشفيات: ناصر، اهناسيا،الواسطى،ببا ،الرمد لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 22 حالة ، بالإضافة إلى ترخيص عدد 4 عيادة خاصة، و2 مركز للعلاج الطبيعي، وعدد 1 مركز طبي ، فضلاً عن المرور على 224 منشأة طبية والذي أسفر عن غلق عدد 34 منشأة طبية،بالإضافة إلى نقل قسم العلاج الطبيعي وتجهيزه "بالجهود الذاتية" بمسشتفى الصدر،فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 94 صيدلية عامة و9 مستشفيات حكومية و99 وحدة الصحية، و11 مخزن أدوية و5 رعاية طفل و4 مراكز طبية.

وفي مجال التمريض،تم تدريب عدد 25 ممرضة بالتمريض العلاجي بالمستشفيات على التسليم والتسلم والتسجيل بالسجلات ، والمرور على مستشفيات" الواسطى ، الحميات، الفشن، سمسطا، ببا "،وفي مجال تمريض الرعاية الأساسية فقد تم المرور على الوحدات الصحية بكل من " صفط الشرقية، ميدوم، الهرم ،عطف إفوة، زاوية المصلوب، جزيرة المساعدة، صفط الغربية، أبو سليم، مركز طبي الغمراوي، بني هارون، المركز الطبي شرق النيل ، بليفيا، الحاجر، الدوالطة، مركز طبي ببا، ميانة ، الشوبك، تمام كساب، النويرة، منشأة عمرو، بني هاني ، البرج، حزيرة أبوصالح، على حمودة، دلاص، طنسا" ،حيث تم الشرح " على رأس العمل" على كيفية التسجيل وتصحيح الأخطاء الموجودة بالسجلات ، فيما قام مركز معلومات المديرية بتسليم عدد11 كارت "بدل فاقد" للمواطنين ممن سبق لهم تحليل فيروس سي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وفي جانب التوعية والتثقيف الصحي والسكاني قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 9 ندوات إعلامية للتوعية بأضرار الختان، بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث في مصر في الفترة من 13 حتى 26 يونيه الماضي ، حيث تم تنظيم تلك الندوات بمركز شباب ناصر،مدارس عمر بن عبد العزيز ، مدرسة الهلال، بالإضافة إلى تنظيم 5 ندوات للتوعية بمرض سرطان الثدي بمركز طبي الغمراوي ، مدرسة عمر بن عبد العزيز، مكتب صحة الغمراوي، جمعية الشبان المسلمين، بجانب ندوتين عن سوء استخدام العقاقير بالتعاون مع مكلفات الخدمة العامة.

وفي مجال رعاية الأمومة والطفولة ، فقد تم متابعة ميكنة صرف الألبان الصناعية لجميع منافذ الألبان، وسير العمل في منافذ الألبان الجديدة بوحدات :تلت، اقفهص، بإدارة الفشن الصحية وتطبيق نظام الميكنة بها ، وفي جانب الرعاية الأساسية ، فقد تم إعداد وإرسال البيان الأسبوعي للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسي إلى وزارة الصحة ، وتنفيذ حركة نيابات سبتمبر2018 ، وتسليم أطباء تكليف دفعة 2017 وتوزيعهم على الوحدات ، وبالنسبة لبرنامج رعاية غير القادرين فقد تم إنهاء إجراءات عدد 150 حالة للمرضى غير القادرين مابين "عمليات، أشعة، تحاليل"، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعية الشابات المسلمات.