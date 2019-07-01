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تحريات لكشف حقيقة تورط شابين فى اختطاف واغتصاب فتاة بالهرم

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:00 ص
تحريات لكشف حقيقة تورط شابين فى اختطاف واغتصاب فتاة بالهرم صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تجرى الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات موسعة لكشف ظروف وملابسات، اتهام فتاة لشابين باختطافها والاعتداء عليها جنسيًا فى الهرم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت مصادر، أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالفتاة تبين وجود رسائل متبادلة بينها وبين أحد المتهمين، وهو ما يشير إلى أنه ربما كانت توجد بينهم معرفة سابقة لواقعة الخطف والاعتداء الجنسى.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها، لبيان حقيقة تعرضها لاعتداء من عدمه.

وكانت فتاة حررت بلاغًا بقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه شخصين باختطافها بمنطقة الهرم، واقتيادها إلى شقة سكنية، والاعتداء عليها جنسيًا، وبإجراء التحريات وبإعداد الأكمنة اللازم تم تحديد هوية المتهمين وخرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهما، وجارى تكثيف التحريات للتوصل لصحة الواقعة.

 

 


اختطاف

اعتداء جنسى

اغتصاب

الهرم

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