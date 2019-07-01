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تحتل المركز الثانى بعد الموالح.. ارتفاع صادرات بطاطس المائدة لـ700 ألف طن

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:30 ص
تحتل المركز الثانى بعد الموالح.. ارتفاع صادرات بطاطس المائدة لـ700 ألف طن بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بشأن صادرات المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة،  ارتفاع صادرت مصر من بطاطس المائدة لـ 700 ألف طن تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، منذ بدء تصدير موسم المنتجات الزراعية فى الأول من يناير الماضى، وحتى آخر الشهر الماضى.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة تشهد ارتفاعا ملحوظا فى التصدير، حيث احتلت البطاطس المركز الثانى بعد الموالح فى حجم الصادرات، مؤكدا أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية .

 وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أنه يجرى الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة دون عوائق، إلى جميع دول العالم، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة إلى الاتحاد الأوروبى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، موضحا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة.

وتابع "العطار" أن الحجر الزراعى يقوم بتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية ضمانا للمواصفات العالمية وحفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.


صادرات البطاطس

الحجر الزراعى

الحاصلات الزراعية

بطاطس المائدة

المنتجات الزراعية

صادرات الخضر والفاكهة

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