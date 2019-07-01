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تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار فى الهيروين فى المرج

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:51 م
تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار فى الهيروين فى المرج مخدر الهيروين ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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جدد قاضى المعارضات، بجنح مستأنف المرج، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 250 جرام هيروين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية قى المنطقة، حيث تمكنوا من مسجل خطر، حيث اشتبهوا فى الأحد الاشخاص أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبتفيشه عثر بحوزته كمية كبيرة من مخدر "الهيروين" بلغت 250 جرامًا، بالإضافة على ميزان حساس، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


حبس مسجل خطر

تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

قسم المرج

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