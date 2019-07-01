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الإثنين، 01 يوليه 2019 10:18 م
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تجديد حبس متهمين فى الاتجار بالعملة بقيمة 9 ملايين جنيه ونصف مليون دولار

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:00 م
تجديد حبس متهمين فى الاتجار بالعملة بقيمة 9 ملايين جنيه ونصف مليون دولار أموال مضبوطة
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات حبس متهمين اشتركا مع متهم آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وكشفت التحريات، أن المتهمين اشتركوا بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، و أن حجم تعاملات المتهمين تجاوز ملايين الجنيهات، والتى حددتها التقارير بقيمة ( 500.000  خمسمائة ألف دولار أمريكى -  9,000,000   جنيه خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018، وأنه تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم في العملة بطرق غير مشروعة .

وأوضحت التحريات أن عملية الاتجار تمت من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه، وإيداعها فى حساب الثانى والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

 


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