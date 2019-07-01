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تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:29 م
تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

المتهمون بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الصادر فى حقهم قرار تجديد الحبس هم: كريم ربيع زيدان و محمود محروس يواجهان اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهما ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 


خلية الأمل الإرهابية

محضر التحريات

زياد العليمي وحسام مؤنس

نيابة أمن الدولة

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