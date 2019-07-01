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تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:29 م
تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهمين 15 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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