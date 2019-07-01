سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 04:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل "حماه" بسبب صورة سيلفى غير لائقه لزوجته

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:29 م
تجديد حبس عامل متهم بقتل "حماه" بسبب صورة سيلفى غير لائقه لزوجته محكمة-أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس المتهم بقتل حماة بسبب مشاجرة بينهما على خلافات أسرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
وأدلى المتهم بقتل حماه طعنا بالسكين، باعترافات تفصيلية أمام أحمد حمدى وكيل أول نيابة المرج، حيث أكد أنه قبل الحادث بأيام، عثر على صورة "سيلفى" لزوجته فى هاتفها المحمول وهى بملابس غير لائقة قائلا: "مراتى متصورة سيلفى بملابس عارية"، فعاتبتها على تلك الصورة ونشبت بيننا مشادة كلامية، مما دفعها لترك شقة الزوجية والذهاب لمنزل والدها.
 
وأضاف المتهم، أنه عقب اكتشافه عدم وجود زوجته فى شقته، توجه لمنزل والدها لمعاتبتها وإعادتها لشقتها إلا أن والدها تعدى عليه بالسب، فنشبت مشاجرة بينهما أحضر على إثرها المتهم سلاح أبيض، وطعن به حماه ما أدى لمصرعه فى الحال.
 
 

المرج

نيابة المرج

جريمة قتل

خلافات عائلية

صور فاضحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة