تجديد حبس عامل متهم بقتل "حماه" بسبب صورة سيلفى غير لائقه لزوجته

كتب ــ كريم صبحى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس المتهم بقتل حماة بسبب مشاجرة بينهما على خلافات أسرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأدلى المتهم بقتل حماه طعنا بالسكين، باعترافات تفصيلية أمام أحمد حمدى وكيل أول نيابة المرج، حيث أكد أنه قبل الحادث بأيام، عثر على صورة "سيلفى" لزوجته فى هاتفها المحمول وهى بملابس غير لائقة قائلا: "مراتى متصورة سيلفى بملابس عارية"، فعاتبتها على تلك الصورة ونشبت بيننا مشادة كلامية، مما دفعها لترك شقة الزوجية والذهاب لمنزل والدها.

وأضاف المتهم، أنه عقب اكتشافه عدم وجود زوجته فى شقته، توجه لمنزل والدها لمعاتبتها وإعادتها لشقتها إلا أن والدها تعدى عليه بالسب، فنشبت مشاجرة بينهما أحضر على إثرها المتهم سلاح أبيض، وطعن به حماه ما أدى لمصرعه فى الحال.