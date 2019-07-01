تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة حيازة مخدر الأستروكس بالسلام

كتب ــ أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطلين، بتهمة حيازة مخدر الاستروكس، قبل ترويجه بدائرة قسم السلام، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين "عمرو. م"، و"مصطفي.ع" عاطلين اعترفا بارتكاب واقعة ترويج مخدر الاستروكس وبيعه للشباب بدائرة القسم، وحيازتهم للمضبوطات.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهمين وبحوزتهم 25 كيس استروكس قبل ترويجه بدائرة القسم، و390 جنيهًا من متحصلات تجارتهم و2 هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وبسؤالهم اعترفوا بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.