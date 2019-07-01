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تجديد حبس زوجة وابنيها اشتركوا فى قتل الأب لسوء معاملته لهم فى المنوفية

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:19 م
تجديد حبس زوجة وابنيها اشتركوا فى قتل الأب لسوء معاملته لهم فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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جدد المستشار أحمد البنا، رئيس نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حبس ربة منزل وابنيها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بقتل الأب بوضع مبيد حشرى داخل كبسولة لسوء معاملته لهم.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، باشتباهه جنائياً فى وفاة عامل توفى ودُفن على اعتبار أن وفاته طبيعية.

أسفرت جهود فريق البحث عن صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل "زوجة المجنى" تبلغ من العمر 43 سنة، وابنيها طالبان بالثانوية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جلست الزوجة برفقة ابنيها ورابعهم الشيطان، خططوا للتخلص من رجل "البيت"، حيث اقترح الولدين وضع "مبيد حشرى" داخل كبسولة علاجه، وما أن تناولها فارق الحياة.

بدموع التماسيح، ارتدت الزوجة الملابس السوداء وأطلقت الصرخات لاقناع جيرانها وأسرة زوجها بحزنها عليه، ونجحت فى استخراج تصريح للدفن، وما أن توارى جثمان الزوج اعتقدت الزوجة أن جريمتها دفنت معه، لكن شقيق زوجها ارتاب فى الأمر، خاصة لعلمه بسوء العلاقات بينهما، فتقدم بطلب لاستخراج الجثة، والوقوف على أسباب الوفاة، وتبين أن هناك شبهة جنائية فى الواقعة ليتم ضبط المتهمة وابنيها.

 

 

 


محافظة المنوفيه

مدير امن المنوفيه

مركز اشمون

قتل

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