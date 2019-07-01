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تجديد حبس توربينى شبرا الخيمة بتهمة اغتصاب 3 أطفال

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:01 م
تجديد حبس توربينى شبرا الخيمة بتهمة اغتصاب 3 أطفال اعتداء جنسى - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس عاطل وفتاة 45 يوما بتهمة هتك عرض 3 أطفال وإجبارهم على التسول. 

كانت  نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، التحقيق أمرت بحبس عاطل وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق كونوا تشكيلًا عصابيًا لاستقطاب أطفال الشوارع والاعتداء عليهم جنسيًا، كما أمرت النيابة بعرض الأطفال المجنى عليهم على الطب الشرعى وإيداعهم دور رعاية.

البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، معلومات تفيد اتخاذ "أميرة وشهرتها "حماصة " و"هيثم" عاطل، أرض المؤسسة بمحيط محطة مترو شبرا الخيمة وكرا لاستقطاب أطفال الشوارع، وإجبارهم على التسول فى محطات المترو صباحًا، وإقامة حفلات جنسية لهم ليلا وتصويرهم لابتزازهم وتهديدهم فى حالة الإبلاغ عنهم.

وتمكن باهر إمبابى الضابط بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط المتهمين و3 من المجنى عليهما.

 


شبرا الخيمة

حوادث شبرا الخيمة

توربينى شبرا الخيمة

هتك عرض

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