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تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل بالخرطوش أثناء مشاهدتها أثاث عروس بالشرقية

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:08 ص
تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل بالخرطوش أثناء مشاهدتها أثاث عروس بالشرقية حبس
الشرقية- فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، اليوم، تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل بطلق خرطوش طائش، أثناء مشاهدتها أثاث عروس فى الشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة القتل الخطأ وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" سحر ه م" ربة منزل مقيمة مركز بلبيس، بطلق خرطوش بالصدر والوجه.

تبين من التحريات الأولية، أثناء تواجد المجني عليها بشرفة منزلها لمشاهدة عفش عروسة في زفة قام أحد الشباب بإطلاق أعيرة خرطوش إبتهاجا بنقل العفش، مما أسفر عن حدوث إصابة المجني عليها وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتمكن ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من ضبط الشاب المتهم بإطلاق الخرطوش ويدعي" أحمد ع غ" وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 25673 جنح مركز بلبيس لسنة 2019.

 

 


الشرقية

شارع المطافي

عفش عروس

طلق خرطوش

مركز بلبيس

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