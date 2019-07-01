تجديد حبس المتهمين بقتل مسن داخل مزرعة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، اليوم، تجديد حبس المتهمين الأربعة بقتل وسرقة مسن داخل استراحته بمزرعة بناحية سيكم،15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة لشخص فى العقد السابع من العمر موثق وملثم الرأس، داخل مزرعة أغنام بناحية قرية سيكم، بدائرة مركز بلبيس.

وانتقل فريق من ضباط مباحث مركز بلبيس، إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص فى العقد السابع من العمر يدعي" ثابت م" 70 سنة، يقيم فى مزرعة نجلته لحراستها، وأنه يوجد شبهة جنائية فى وفاته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، ضم الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، ومعاونيه برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرقة الجنوب، بالتنسيق مع الأمن العام برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، إلى قيام عامل بالمزرعة من محافظة الفيوم، بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع المجنى عليه، حيث استعان بشقيقه من الفيوم، وشخص ثالث، وأثناء دخولهم المزرعة لسرقة الأغنام، شاهدهم المجنى عليه وتعرف على العامل، فتخلصا منه بكتم انفاسه حتى فارق الحياة، وقاما سويا بسرقة مواتير مياه من المزرعة وعدد من الأغنام.

وكشفت التحقيقات، التى أشرف عليها العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، قيام المتهمين بالاستعانة بتاجر أغنام قام بشرائها وبسائق قاد العربية أثناء واقعة السرقة، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط العامل وشقيقه وضبط التاجر الذى أشترى الأغنام وسائق السيارة، وجارى ضبط المتهم الثالث المشترك فى واقعة القتل والسرقة.