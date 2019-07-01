تأخر 3 رحلات عن مواعيد الإقلاع المقررة فى مطار القاهرة

كتب هانى عثمان

شهد مطار القاهرة الدولي، تأخر إقلاع 3 رحلات عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وقالت مصادر، إن رحلة الخطوط الملكية الأردنية 506 المتجهة إلى عمان ساعة ونصف لأعمال الصيانة، كما تاخرت رحلة شركة فلاي ناس 598 المتجهة إلى الدمام تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت ، أن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.

وأوضحت المصادر، أن سلطات المطار لم تتلق أي إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار بالغاء إقلاع رحلات لها لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.