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تأجيل محاكمة المتهمين بترويج عملات ورقية مزورة لجلسة 11 سبتمبر

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:46 م
تأجيل محاكمة المتهمين بترويج عملات ورقية مزورة لجلسة 11 سبتمبر أموال-أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة 4 متهمين بترويج العملات النقدية المزورة إلى جلسة 11سبتمبر المقبل، للاطلاع.
 
كانت الأجهزة الأمينة ألقت القبض على 4 متهمين بحيازتهم أوراق نقدية مزورة واستقلالهم سيارة.
 
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازة العملة المقلدة لقصد ترويجها وبإجرائه التحريات توصل إلى حيازتهم لتلك العملات مع علمهم بتقليدها بقصد ترويجها.
 
وجاء في تقرير مصلحة الطب الشرعي للتزييف والتزوير، أن الـ 36عملة ورقية جميعها عملات مقلدة ولم تصدر من البنك المركزي، وأن العملات المضبوطة مزورة باستخدام منظومة حاسوبية ملونة تعمل بتقنية طباعة الليزر النافثة للحبر، وأن العملات المضبوطة قلدت وفق ما يخدع المواطن العادي بها.
 

جنايات القاهرة

محكمة عابدين

تزوير العملات الورقية

عقوبة التزوير

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