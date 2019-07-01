بوتين يوجه الجيش الروسى بمكافحة الفيضانات فى منطقة إيركوتسك

موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسى دميترى بيسكوف اليوم الاثنين، أن بوتين أعطى إيعازا للجيش الروسى لمكافحة الفيضانات المائية فى منطقة إيركوتسك ومساعدة السلطات المحلية بمهام الإنقاذ .

وقال بيسكوف للصحفيين: " الرئيس الروسى أوعز لوزير الدفاع سيرجى شويجو بإشراك الجيش بعملية مكافحة الفيضانات فى منطقة إيركوتسك الروسية، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية .

وأضاف بيسكوف قائلا:"بعد الاجتماع الليلى فى براتسك بشأن عملية الإغاثة من الفيضانات فى مدينة إيركوتسك الروسية وبناء على هذا الاجتماع، أوعز بوتين لوزير الدفاع سيرجى شويجو بإشراك الجيش بعملية مكافحة الفيضانات فى منطقة إيركوتسك الروسية".

يذكر أن الفيضانات ضربت منطقة إيركوتسك منذ عدة أيام وأعلنت الطوارئ الروسية المنطقة شبه منكوبة، والتى من خلالها تضرر الآلاف من السكان وتقوم السلطات على توزيع المساعدات الإنسانية للضحايا فى المنطقة.

ووفقا لوزارة الطوارئ، تم إعداد 42 مركزا مؤقتا للسكن، 15 منها استوعبت أكثر من 1.3 ألف شخص ونتيجة للفيضانات فى المنطقة توفى خمسة أشخاص .