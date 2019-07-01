بوتين يروز روما الأسبوع الجارى لعقد محادثات مع القيادة الإيطالية وبابا الفاتيكان

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أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيزور إيطاليا فى الرابع من يوليو الجارى، حيث سيلتقى بنظيره الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، كما سيجرى مباحثات مع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس.

وذكر بيان للرئاسة الروسية - أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية للأنباء - "أنه فى الرابع من يوليو سيقوم بوتين بزيارة رسمية إلى إيطاليا، حيث سيعقد محادثات مع نظيره الإيطالى ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبى كونتي"، مضيفًا أنه من المرجح أن يبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين على المستوى السياسى والتجارى والاقتصادي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يشارك بوتين وكونتى فى منتدى الحوار الروسى - الإيطالى للمجتمع المدني، مؤكدًا أن الرئيس الروسى سوف يقوم بزيارة إلى الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس خلال زيارته إلى روما.