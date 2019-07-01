بوتين يجتمع بشكل غير رسمى مع نظيريه البيلاروسى والطاجيكى

كتب محمد تهامى زكى

اجتمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، والطاجيكى إمام على رحمون، بمقر إقامة لوكاشينكو فى مينسك بشكل غير رسمى.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قال دميترى بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، إن بوتين ولكاشينكو عقدا اجتماعا غير رسميا بمقر إقامة الرئيس البيلاورسى، وانضم إليهما لاحقا الرئيس الطاجيكى إمام على رحمون.

من جهة أخرى، كان بيسكوف، أعلن أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أبدى ولأول مرة خلال اجتماع ثنائى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة مجموعة العشرين، نيته فى تكثيف الحوار البناء مع روسيا، وأن بوتين وترامب تحدثا بثقة عن مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى.