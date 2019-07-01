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بعد غلق باب الترشح.. 7 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب أطباء الجيزة

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:19 ص
بعد غلق باب الترشح.. 7 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب أطباء الجيزة انتخابات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الجيزة، قائمة أسماء المرشحين الأولية على المقاعد المختلفة، بعد غلق باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالانتخابات المقرر لها أكتوبر المقبل.
 
وتضمنت القوائم ترشح كل من على مقعد نقيب أطباء الجيزة :" محمد وجيه الدين عبد الرازق، محمود حمدى عبد الرحمن عبود، شريف عبد الهادى، محمد خالد المنياوى، عبلة عاطف خليل، أحمد أحمد حسانين محمد، طارق عبد العزيز البلتاجى.
 
وترشح على مقعد عضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 عام، كل من: محمد وجيه الدين، سيد الطويل، حمدى هريدى، أحمد فتحى أبو زيد، عبلة عاطف، إيهاب نبيه فهمى جرجس، محمد السيد إسماعيل، ضاحى المنياوى، خالد مرتجى، محمد صلاح، رفعت عبد الغفار، محمد رضوان.
 
وعلى عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 سنة، كل من: محمد إبراهيم شقوير، شريف محمد غراب، ابتسام كمال عباس، محمود عرفة، كريم سالم، أحمد صقر، عبد الرحمن على فاضل، مايكل ناجى، مروة عثمان.
 
 
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نقابة اطباء الجيزة

انتخابات نقابة الاطباء

نقيب اطباء الجيزة

المرشحين على مقعد نقيب اطباء الجيزة

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