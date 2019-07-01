سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 04:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد إصابة 14 شخص إثر انفجار أنبوبة غاز..حى الجمرك يرفع كافة العربات المتنقلة

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:28 م
بعد إصابة 14 شخص إثر انفجار أنبوبة غاز..حى الجمرك يرفع كافة العربات المتنقلة جانب من الحملة
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 14 شخص بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة بأحد عربات بيع الفطير الجاهز، صباح اليوم، بشارع السبع بنات، بمنطقة المنشية.
 
وكانت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، تلقت الإشارة وانتقلت على الفور لمكان البلاغ مع إستدعاء قوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده على الفور.
 
كما انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولى حى الجمرك؛ إدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع، إلى محل البلاغ.
 
وتبين بالفحص انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل أحد عربات بيع الفطير الجاهزة ونشوب الحريق بها، وأسفر الحادث عن إصابة صاحب العربة و 13 شخص من المارة وتم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام. 
 
وأخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، ويجرى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
 
ولقد تابعت المهندسة سحر شعبان حالات المصابين بالمستشفى التى اختلفت بين إصابات بسيطة ومتوسطة وخطيرة الحروق، فلقد تم خروج الحالات البسيطة منذ قليل وعددهم حالتين، وتبقى 6 حالات متوسطة لتلقى العلاج بمستشفى رأس التين، فيما انتقل الـ 6 حالات الخطيرة لمستشفى أبو قير التخصصى.
 
كما أصدرت رئيس حى الجمرك تعليماتها المشددة بتكثيف الحملات اليومية التى يقوم بها الحي وخاصًة على العربات التي تحمل مصدر للغاز وتمثل خطورة على المارة على الفور وإزالتها جميعاً.
 
IMG-20190701-WA0005
جانب من الحملة 

IMG-20190701-WA0006
انفجار أسطوانة غاز صغيرة بأحد عربات بيع الفطير الجاهز

IMG-20190701-WA0007
انفجار أسطوانة غاز صغيرة بأحد عربات بيع الفطير الجاهز

IMG-20190701-WA0008
انفجار أسطوانة غاز صغيرة بأحد عربات بيع الفطير الجاهز

IMG-20190701-WA0009
حي الجمرك يرفع كافة العربات المتنقلة 

 


الجمرك

الاسكندرية

انفجار انبوبة غاز

خطر العربات المتنقلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة