بعد إصابة 14 شخص إثر انفجار أنبوبة غاز..حى الجمرك يرفع كافة العربات المتنقلة

الاسكندرية جاكلين منير

أصيب 14 شخص بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة بأحد عربات بيع الفطير الجاهز، صباح اليوم، بشارع السبع بنات، بمنطقة المنشية.

وكانت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، تلقت الإشارة وانتقلت على الفور لمكان البلاغ مع إستدعاء قوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده على الفور.

كما انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولى حى الجمرك؛ إدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع، إلى محل البلاغ.

وتبين بالفحص انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل أحد عربات بيع الفطير الجاهزة ونشوب الحريق بها، وأسفر الحادث عن إصابة صاحب العربة و 13 شخص من المارة وتم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام.

وأخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، ويجرى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ولقد تابعت المهندسة سحر شعبان حالات المصابين بالمستشفى التى اختلفت بين إصابات بسيطة ومتوسطة وخطيرة الحروق، فلقد تم خروج الحالات البسيطة منذ قليل وعددهم حالتين، وتبقى 6 حالات متوسطة لتلقى العلاج بمستشفى رأس التين، فيما انتقل الـ 6 حالات الخطيرة لمستشفى أبو قير التخصصى.

كما أصدرت رئيس حى الجمرك تعليماتها المشددة بتكثيف الحملات اليومية التى يقوم بها الحي وخاصًة على العربات التي تحمل مصدر للغاز وتمثل خطورة على المارة على الفور وإزالتها جميعاً.