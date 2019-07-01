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بطريرك الكاثوليك يحتفل بكنيسة العائلة المقدسة بالمطرية ويشهد المارشال الكشفى

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:01 ص
بطريرك الكاثوليك يحتفل بكنيسة العائلة المقدسة بالمطرية ويشهد المارشال الكشفى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
سارة علام

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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أمس الأحد، صلوات القداس بكنيسة العائلة المقدسة بالمطرية للأقباط الكاثوليك.
 
عقب الصلاة منح البطريرك  ثمانية درجات كهنوتية مختلفة لأبناء الكنيسة، بمشاركة الأب جورج عطية راعي الكنيسة والقمص بيشوي فوزي الوكيل الرعوى والأب منصور البصير و العديد من الرهبان و الراهبات، وشعب الكنيسة المحتفل.
 
اختتم القداس الإلهى، بإعطاء البركة الختامية للحضور من غبطة البطريرك، تلاها استقبال الحضور، ومعرفة أحوال الرعية.
 
كما شهد البطريرك خلال الاحتفال، المارش الكشفى من اتحاد الأقباط الكاثوليك مجموعة المطرية، وكريم القمص بيشوى فوزى، تقديرا على خدمته، وإبراهيم حليم أمين صندوق الكنيسة السابق علي فترة خدمته.
 
 

بطريرك الكاثوليك

إبراهيم إسحق

الكنيسة الكاثوليكية

العائلة المقدسة بالمطرية

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