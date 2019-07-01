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برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:01 م
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 أوائل الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

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نشرت وزارة التربية  والتعليم والتعليم الفنى، رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019، برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس.

- للاطلاع على النتيجة إضغط هنا..

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

 

وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا /طالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

 

وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

عدد طلبة التعليم التجارى (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي

عدد طلبة التعليم الفندقى (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعى (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعى (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.

الإجمالى العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي

 

كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:

عدد طلبة التعليم التجارى (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي. 

عدد طلبة التعليم الفندقى (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعى (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعى (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.

الإجمالى العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي

 

وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج:

إجمالى أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (12443) طالب وطالبة بنسبة نجاح 48,82% بانخفاض 17,2% عن العام الماضي.

 

وبشأن طلبة الإعداد المهني:

بلغ إجمالى أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقى والزراعى والصناعى (65452) طالب وطالبة بنسبة نجاح 59,42% بانخفاض 91,5% عن العام الماضي.

 


الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الدبلومات الفنية الصف الثالث

اليوم السابع بلس

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