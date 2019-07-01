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بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% اليوم بحد أدنى 150 جنيها

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:30 ص
بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% اليوم بحد أدنى 150 جنيها صورة أرشيفية- صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، تطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من اليوم الإثنين أول شهر يوليو وبحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات وبحد أقصى 832.5 جنيه، كما سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه بدلا من 750 جنيها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة فى المعاشات بقيمة بـ832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير، فى التأمينات وهو 5550 جنيهًا حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التى يتم إقرارها لأصحاب المعاشات ، كما أن الحد الأدنى لزيادة المعاشات بقيمة 150 جنيهًا، جاء تتفيذا لتوجيهات الرئيس لدعم أصحاب المعاشات، وتوفير مزيد من الرعاية لهم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية لافته الى ان تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، وبحد أقصى 832.5 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيهًا إلى 900 جنيه يقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة وليس صناديق التأمينات وان إجمالى عدد المستفيدين من الزيادة يصل الى 9.8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.


التضامن

زيادة المعاشات

هيئة التأمينات

زيادة المعاشات 15

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