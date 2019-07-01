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بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:11 م
بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل، المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019.
 
وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت  المديريات التعليمية بضرورة إيفاد مندوب من المديرية لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية من لجنة النظام والمراقبة "الكنترولات" التابع لها المديرية لاستلام النتيجة اليوم الإثنين على أن يتم التنبيه على عدم فتح النتيجة إلا بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمى.
 
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة باعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول " تجارى وصناعى وزراعى وفندقى" للعام الدراسى 2019.
 
 
 
 

 


الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الدبلومات الفنية الصف الثالث

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