بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية بضرورة إيفاد مندوب من المديرية لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية من لجنة النظام والمراقبة "الكنترولات" التابع لها المديرية لاستلام النتيجة اليوم الإثنين على أن يتم التنبيه على عدم فتح النتيجة إلا بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمى.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة باعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول " تجارى وصناعى وزراعى وفندقى" للعام الدراسى 2019.