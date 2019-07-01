بالزئبق وميزان حساس..ضبط 34 شخص بينهم أجانب ينقبون عن الذهب بأسوان

كتب محمود عبد الراضي

نجح قطاع الأمن العام في ضبط 34 شخصا بعدة مناطق بأسوان أثناء تنقيبهم بحثاً عن معدن الذهب الخام بأسوان.

استهدف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائى بأسوان والجهات المعينة بالوزارة مناطق (وادى عبادى- العدوة - الخريطة) بدائرة مركزى شرطة (إدفو - نصر النوبة) بأسوان.

وأسفرت جهودها برئاسة اللواء علاء الدين سليم عن ضبط 34 شخص (من بينهم 23 شخص يحملون جنسية إحدى الدول العربية)، وضبط (8 أجولة بداخلهم أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب - 2 جركن بنزين - 4زجاجات بداخلهم سائل الزئبق - كيس بلاستيك بداخله كمية من خام الذهب مختلط بالزئبق تزن حوالى 25 جرام - 24 برميل بداخلهم مادة السيانيد - 2 جركن بداخلهما مادة كيماوية - 10 أجولة فحم - مبالغ مالية) وضبط (سيارة ربع نقل - الأدوات المستخدمة "5 هيلتى - 2 ميزان حساس"، وبمواجهة المضبوطين إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الذهب ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.