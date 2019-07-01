سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 01:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

باكستان وأفغانستان تتفقان على تجنب الإدلاء بتصريحات عدائية على الملأ

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:38 م
باكستان وأفغانستان تتفقان على تجنب الإدلاء بتصريحات عدائية على الملأ القوات الباكستانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر أفغانية وباكستانية مطلعة، اليوم الاثنين، النقاب عن أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على عدم الإدلاء بتصريحات عدائية تهاجم أى منهما الأخرى فيها خلال المنتديات العامة، وذلك لبناء الثقة اللازمة بينهما لطرح بعض القضايا الملحة التى تواجه الدولتين الجارتين.
ونقلت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية عن المصادر - المطلعة على الاجتماع المغلق الذي تم عقده بين ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني - "إنه تم التوصل لهذا القرار خلال زيارة الرئيس الأفغاني لإسلام آباد، حيث أجرى نقاشات واسعة النطاق مع خان ومع كبار القادة العسكريين في باكستان".
وأوضحت المصادر أن الجانبين الأفغاني والباكستاني اتفقا على ضرورة تجنب إلقاء اللوم على بعضهما البعض خلال المنتديات العامة لخلق مناخ أفضل، كما قال مسئولون إن البلدين اتفقا على استخدام قنوات دبلوماسية مناسبة للتعبير عن مخاوفهما بدلًا من الإدلاء بتصريحات على الملأ.
جدير بالذكر أن العلاقات بين إسلام آباد وكابول ظلت متوترة بشكل كبير لأعوام بسبب عجز الثقة بين البلدين، وطالما اتهمت القيادة الأفغانية باكستان سابقا بخلق الفوضى في البلاد.


أفغانستان

باكستان

التصريحات العدائية

عمران خان

محمد أشرف عبد الغني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة