باكستان وأفغانستان تتفقان على تجنب الإدلاء بتصريحات عدائية على الملأ

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كشفت مصادر أفغانية وباكستانية مطلعة، اليوم الاثنين، النقاب عن أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على عدم الإدلاء بتصريحات عدائية تهاجم أى منهما الأخرى فيها خلال المنتديات العامة، وذلك لبناء الثقة اللازمة بينهما لطرح بعض القضايا الملحة التى تواجه الدولتين الجارتين.

ونقلت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية عن المصادر - المطلعة على الاجتماع المغلق الذي تم عقده بين ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني - "إنه تم التوصل لهذا القرار خلال زيارة الرئيس الأفغاني لإسلام آباد، حيث أجرى نقاشات واسعة النطاق مع خان ومع كبار القادة العسكريين في باكستان".

وأوضحت المصادر أن الجانبين الأفغاني والباكستاني اتفقا على ضرورة تجنب إلقاء اللوم على بعضهما البعض خلال المنتديات العامة لخلق مناخ أفضل، كما قال مسئولون إن البلدين اتفقا على استخدام قنوات دبلوماسية مناسبة للتعبير عن مخاوفهما بدلًا من الإدلاء بتصريحات على الملأ.

جدير بالذكر أن العلاقات بين إسلام آباد وكابول ظلت متوترة بشكل كبير لأعوام بسبب عجز الثقة بين البلدين، وطالما اتهمت القيادة الأفغانية باكستان سابقا بخلق الفوضى في البلاد.