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انقطاع المياه عن مدينة جمصه بالدقهلية اليوم لمدة 12 ساعة

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:00 ص
انقطاع المياه عن مدينة جمصه بالدقهلية اليوم لمدة 12 ساعة انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن انقطاع المياه عن مدينة جمصه اليوم الإثنين من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 11 صباح غدا الثلاثاء، وذلك بسبب توقف محطة مياه جمصه عن العمل، نظرا لقيام الشركة بأعمال ربط توسعات المأخذ والمحطة لدخولهما الخدمة .

من جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع رئاسة مدينة جمصه والجهات المعنية بتوفير سيارات المياه اللازمة، لتعويض احتياجات المواطنين خلال هذه المدة، وخاصة المؤسسات الحيوية وقطاعات الخدمة وفى مقدمتها المستشفيات.


الدقهلية

انقطاع المياة عن جمصة

مياه الدقهلية

مصيف جمصة

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