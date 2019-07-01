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انطلاق حملات فتح طرق ورفع إشغالات بمدينة بئر العبد

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:52 م
انطلاق حملات فتح طرق ورفع إشغالات بمدينة بئر العبد حملات فتح طرق ورفع إشغالات بمدينة بئر العبد
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، البدء فى حملة فتح الشوارع المغلقة ورفع الإشغالات من داخل المدينة.
 
وأوضح بيان المجلس، انه بتوجيهات من العميد إيهاب فرغلى رئيس مجلس مركز بئر العبد، تجرى أعمال رفع الإشغالات بالمدينة وفتح الشوارع المغلقة، رفع حالات التعدى على الشارع العام من الباعة خلف.
 
وجاء فى البيان انه استمرارا لحملة مكافحة الذباب والناموس بالتنسيق مع الإدارة الصحية ووحدة الملاريا، تحت إشراف سليمان فرج، نائب رئيس المدينة، تم الرش بمحطة الصرف الصحى بالمدينة وحى عمارات الغزلان داخل مدينة بئر العبد.
 
حملات فتح طرق ورفع إشغالات بمدينة بئر العبد (1)
حملات فتح طرق ورفع إشغالات بمدينة بئر العبد 

حملات فتح طرق ورفع إشغالات بمدينة بئر العبد (2)
حملات فتح طرق ورفع إشغالات بمدينة بئر العبد 

حملات فتح طرق ورفع إشغالات بمدينة بئر العبد (3)
حملات فتح طرق ورفع إشغالات بمدينة بئر العبد 

حملات فتح طرق ورفع إشغالات بمدينة بئر العبد (4)
حملات فتح طرق ورفع إشغالات بمدينة بئر العبد 

 


شمال سيناء

بئر العبد

سيناء

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