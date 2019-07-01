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انطلاق أعمال اللجنة الوزراية فى أوبك لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج من النفط

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:01 م
انطلاق أعمال اللجنة الوزراية فى أوبك لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج من النفط النفط _ أرشيفية
(أ ش أ)

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انطلقت اليوم الاثنين، أعمال اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج فى مقر منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك فى العاصمة النمساوية فيينا؛ وذلك برئاسة وزير الطاقة السعودى المهندس خالد الفالح، ونظيره الروسى ألكسندر نوفاك.

وقالت مصادر فى أوبك، إن الاجتماع سوف يبحث مدى التزام الدول الـ24 الأعضاء فى اتفاق خفض الإنتاج بحصص كل منها؛ وفقا للاتفاق الذى بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري، ويقضى بخفض1.2  مليون برميل يوميا من المعروض النفطى العالمي، مشيرة إلى أن الاجتماع سوف يتطرق إلى قضايا أخرى تتعلق ببيانات العرض والطلب وحجم الإمدادات من خارج أوبك، وبخاصة النفط الصخرى الأمريكي، إلى جانب تأثير ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية.

يشارك فى أعمال اللجنة وزراء عدة دول من أوبك وخارجها، ويسبق الاجتماع الوزراى الموسع رقم 176 لوزراء أوبك، والذى يعقد فى وقت لاحق اليوم.


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