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اليوم.. دير البراموس يصلى قداس عيد استشهاد الأنبا موسى الأسود

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:00 ص
اليوم.. دير البراموس يصلى قداس عيد استشهاد الأنبا موسى الأسود الكنيسة القبطية - أرشيفية
سارة علام

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين بعيد القديس موسى القوى المعروف باسم موسى الأسود، إذ ترفع الكنائس اليوم صلوات قداس، عيد استشهاد القديس الأنبا موسى الأسود، قديس دير البراموس القوى، الذى يعتبره المسيحيون رمزا للقوة والأمل، فمن الرذائل والخطايا وحتى القداسة يفتخر الآباء على مر السنين بسرد قصته والاقتداء به، ويصلى رهبان دير البراموس قداس عيد استشهاده ككل عام.

ولد موسى الأسود، الذى اكتسب هذا اللقب نظرا للون بشرته، فى الفترة من 330 و340 فى بلاد النوبة بمصر، اشتهر بكونه ضخم طويل القامة ذو قوة بدنية هائلة، كان عبدا لأحد الشرفاء لكنه لم يراع وظيفته وتمادى فى ارتكاب الآثام وجلب المشكلات، حتى قام يوما بالتشاجر مع أحد زملاءه وقتله، الأمر الذى دفع سيده بطرده.

اكتسب موسى شهرة سيئة، لدرجة أنه لم يترك خطية ولم يرتكبها، كان كابوساً مزعجاً لمن يسوقه حظه العاثر إلى الاقتراب من المنطقة التى يسكنها، كان يقتل ويسلب ويشرب الخمر بكثرة ويعتدى بالضرب والإهانة من غير تفريق بين رجل أو امرأة أو شيخ أو طفل.

عقب طرده من دار سيده، هام على وجهه فى الصحراء حتى وجد وظيفة أخرى، حيث قام بتنصيب نفسه قائدا على عصابة تضم حوالى 70 لصا وقاطع طريق، كانوا يقومون بتنفيذ أوامره فيقطعون الطرق وينهبون الناس ويسرقون ممتلكاتهم ويأسرون النساء كغنائم. 

كثيرا ما كان يأتى أمامه مسيحيين كثر من ضمن الأسرى، كان يسمعهم وهم يصلون ويراهم يتحدثون عن عقيدتهم بينما هو يصلى للشمس التى لم تكن تستجيب له.

وعلى الرغم من فساده وكثرة خطاياه، جاء فى يوم وأخذ يحدث الشمس ويطلب منها أن تثبت إذا كانت إلها حقيقيا أم لا، فظهر بجانبه أحد الفلاحين فى الحقل يرشده إلى برية شيهيت وهناك سيتمكن من لقاء الرهبان ومعرفة الحقيقة وبالفعل ذهب إلى هناك والتقى القديس إيسيذورس حيث أخذ يطلب منه رغبته فى معرفة الله باكيا وهو يقف بملابس عمله كقاطع طريق وحاملا سلاحه، فطلب منه الأب أن يخلع سلاحه ويدخل الكنيسة.

اصطحبه القديس ايسيذورس موسى الأسود إلى الأنبا مقاريوس، حيث طلب منه موسى أن يصير راهبا وذلك بعد بكاءه كثيرا ندما على ما ارتكب فى حياته من فواحش، لكنه شرح له متاعب حياة الرهبنة من جهة تعب البرية ومحاربات الشياطين والاحتياجات الجسدية، قائلا له له: «الأفضل لك يا ابنى أن تذهب إلى أرض مصر لتحيا هناك»، لكنه ظل ثابتا ومصمما على قراره وأمام هذا قام بإرساله ثانية إلى القديس مقاريوس الكبير أب البرية.

نال موسى المعمودية، ومن ثم اعترف بكافة آثامه وخطاياه ثم ذهب مع القس ايسيذورس الذى ألبسه إسكيم الرهبنةناصحا إياه بعدم ترك البرية، وأنه فى اليوم الذى سيتركها فيه سيعود إلى كافة شروره وخطاياه.

سكن مع إخوته الرهبان فى البداية لكنه طلب الانعزال فى قلاية منفردة رغبة منه فى ممارسة الجهاد الروحى، لكنه عانى كثيرا من الشهوات واستغل الشيطان تلك الثغرات التى كادت تغلبه وتنتصر عليه لولا وقوف الأب ايسيذورس بجانبه، فتشجع وعاد إلى حيث بدأ.

حاول موسى أن ينهك جسده القوى بالوقوف فى الصلاة والصوم، ومن أجل قمع جسده كان يطوف بالليل بقلالى الرهبان الشيوخ ويأخذ جرارهم ويملأها ماءً حيث كانت قلاليهم تبعد عن المياه من ميلين إلى خمسة أميال، أراد أن يملأ وقته دائما ولا يترك مجال للشيطان، حتى تمت رسامته قسًا بمدينة الإسكندرية بيد البابا ثيؤفيلس البطريرك الـ23 وذلك عقب وضعه تحت اختبارات عديدة قصد من خلالها الكهنة إهانته واختبار إيمانه ومدى استحقاقه لهذا اللقب، وقد نجح فى ذلك.

فى عمره الـ75 كان الأنبا موسى يجلس وسط إخوته، فإذا بأحدهم يقول «انظروا إن البرابرة سوف يأتون اليوم إلى الاسقيط فقوموا واهربوا»، فرفض الهروب قائلا "من سنين وأنا منتظر هذا اليوم".

فآبى الإخوة أن يتركوه وحده عدا واحدا قام واختبئ وراء سعفا للنخيل وشهد على الحادث بأكمله، حيث دخل البرابرة وقتلوهم ليستشهد 7 إخوة من بينهم القديس القوي، وقد حدث ذلك بين عامى 392 و400


القديس موسى القوى

موسى الاسود

الكنيسة القبطية

قديس دير البراموس

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