اليوم.. الحكم على المتهم بقتل سائق لسرقته فى أوسيم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، حكمها على المتهم "أ.م"، بعد إحالته للمفتى، لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه، بتهمة قتل سائق دراجة نارية بأوسيم لسرقته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم"أ.م"، محبوس، 25 سنة، خفير، بقتل "ع.ع" عمدا مع سبق الإصرار، بأن أعد سلاحا ناريا "فرد خرطوش" غاية ارتكاب سرقة، فاستوقف المجنى عليه، والذى لاح له مستقلا دراجته البخارية فطلب أن يقله إلى مكان بعيد وعندئذ استوقفه وأبرز من طيات ملابسه سلاحه وأطلقه غدرا فى ظهره قاصدا قتله فحقق مراده، بإحداث إصابته التى أودت بحياته وقام بسرقة الدراجة النارية المملوكة للمجنى عليه.

بدأت القضية بتلقى قسم أوسيم بلاغاً، يفيد بالعثور على جثة شاب مصابة بطلق نارى بالطريق العام، وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وبتكثيف التحريات أمكن ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.