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اليوم.. افتتاح مقر الجوازات الجديد بالعباسية بأحدث الوسائل التكنولوجية

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:00 ص
اليوم.. افتتاح مقر الجوازات الجديد بالعباسية بأحدث الوسائل التكنولوجية صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يُفتتح اليوم الإثنين المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، حيث يتم بدء استقبال المواطنين والأجانب لتلقى الخدمات.
 
وتم تصميم المقر على طراز معمارى فريد بمساحةٍ تقدر بأكثر من "أربعين ألف متر مربع" ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، لكى يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد، كما تم استحداث منظومة الترقيم الآلى والإستدعاء الرقمى لكافة الخدمات المقدمة، مع إستراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور وضعتها وزارة الداخلية، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
 
وتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى إستخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها، كما تم إنشاء مركز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، فضلًا عن إستكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتى بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة، خدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.

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