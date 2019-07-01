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اليابان تشدد القيود على تصدير مواد التكنولوجيا لكوريا الجنوبية بسبب عمال السخرة

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:16 ص
اليابان تشدد القيود على تصدير مواد التكنولوجيا لكوريا الجنوبية بسبب عمال السخرة صادرات-أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، إن اليابان ستشدد القيود على تصدير مواد التكنولوجيا المتطورة المستخدمة فى شاشات ورقائق الهواتف المحمولة إلى كوريا الجنوبية ردا على حكم أصدرته سول بشأن العمال الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل فى شركات يابانية بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية.

 

وسيؤدى تشديد القيود على الصادرات والذى يبدأ سريانه فى الرابع من يوليو الجارى، إلى إبطاء عملية التصدير لعدة أشهر، وقد يؤثر على شركات تكنولوجيا كورية جنوبية عملاقة مثل سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينيكس وإل جى إلكترونيكس.

 

ويأتى هذا الإجراء وسط إحباط يابانى متزايد بشأن ما تصفه عدم اتخاذ سول إجراء لمعالجة المشاكل المرتبطة بالحكم الذى أصدرته المحكمة العليا فى أكتوبر الماضى، والذى أمر شركة نيبون ستيل بدفع تعويضات للعمال الذين أجبروا على العمل بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية.

 

وقال مسئول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة فى بيان، إن "كوريا الجنوبية تقاعست عن اتخاذ أى إجراء بشأن قضية العمل بالسخرة.. وألحقت ضررا بالثقة بين الجانبين .

 

وتؤكد اليابان أن قضية عمال السخرة سويت تماما عام 1965 عندما أعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية ببينهما ونددت بحكم المحكمة العليا فى كوريا الجنوبية ودعت إلى تشكيل هيئة تحكيم.


رويترز

وزارة الصناعة اليابانية

الصادرات والواردات

الصناعة

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