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الوطنية للإعلام: توحيد جهود الإعلام العربى ضرورى لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:29 م
الوطنية للإعلام: توحيد جهود الإعلام العربى ضرورى لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار حسين زين
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أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية اليوم الاثنين، أنه أصبح لزاما على الدول الأعضاء بالاتحاد بذل المزيد من الجهود والتنسيق والتضامن والتكامل والمتابعة الفاعلة لتحقيق الأهداف المنشودة خاصة فى ظل التحديات الجسام التى تتجسد فى الحروب الإعلامية التى تشهدها المنطقة العربية وتحمل سيلا من الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعة استقرار الدول العربية والتشكيك فى أية منجزات تتم على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم باجتماعات المكتب التنفيذى لاتحاد إذاعات الدول العربية فى دورته ال101، حيث شدد زين على الدور الهام والحيوى للاتحاد فى التصدى لوسائل الإعلام المعادية وما تبثه من الأكاذيب والشائعات.

ونقل بيان صدر عن الهيئة الوطنية للإعلام عن زين قوله :"إنه من الضرورى تفعيل قوتنا الناعمة إعلامياً وثقافياً من خلال تكثيف الفاعليات الفنية والثقافية وتفعيل الإنتاج الدرامى المشترك الذى يزيد الوعى ويعزز ويكرس ثقافة الانتماء، كما يجب أن نعمل على توظيف قوتنا الناعمة للترويج لجهود وإنجازات دولنا العربية فى شتى المجالات، وأن يمتد تأثير وسائل الإعلام العربية كذلك إلى العالم الخارجى للمساهمة فى التعبير عن سياسة الحكومات العربية".

وأشار زين خلال الاجتماعات إلى قضية احتكار حقوق بث البطولات الرياضية .. مطالباً بإيجاد بدائل جديدة وفاعلة، حيث أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام قناة "تايم سبورت" لبث بطولة كأس الأمم الأفريقية أرضيا مع تقوية وتحديث مراكز الإرسال لتظهر بجودة البث الفضائي.

وأوضح أن إطلاق "تايم سبورت" جاء كوسيلة للمساهمة فى كسر احتكار بث البطولات الرياضية والحفاظ على حق المشاهد فى الاستمتاع بمشاهدة كبريات البطولات الرياضية.

 


الهيئة الوطنية للعلام

حسين زين

اخبار الفن

فن

تايم سبورت

قناة تايم سبورت

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