سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 05:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تصدر دليل قواعد أعمال تقييم الشركات

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:24 م
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تصدر دليل قواعد أعمال تقييم الشركات محسن عادل
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر محسن عادل  ، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  ،القرار رقم 853 لسنة 2019 والمتعلق بدليل القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم والذى أعدته لجنة خبراء مختصة لتنظيم أعمال لجان التحقق بالهيئة على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم.

تضمن الدليل توضيح العديد من المواد القانونية مثل الحصص العينية والتقدير المبدئى للحصص العينية واللجنة المختصة بالتقدير وقواعدها العام والمستندات المطلوبة ، و تغيير الشكل القانونى من شركات أشخاص الى شركات أموال والنصوص القانونية المنظمة لذلك،وجواز عملية التغيير ،وكذلك اليات اندماج الشركات وانقسامها طبقا للقانون.

 

 


الهيئة العامة للاستثمار

المناطق الحرة

قواعد تقييم الشركات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة: أمريكا تتصدر أكبر 20 دولة جاذبة للاستثمار المباشر فى العالم

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:58 م

مصر الثانية فى الاستثمارات الواردة للدول العربية بنسبة 21.8%

الأحد، 30 يونيو 2019 08:00 م

الأمم المتحدة: مصر تتصدر دول أفريقيا فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر

الأحد، 30 يونيو 2019 04:24 م

السيسى يلتقى مجتمع الأعمال اليابانى ويشيد بالتطورات الإيجابية بالعلاقات بين القاهرة وطوكيو.. الرئيس: المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها بمصر توفر فرصا استثمارية.. رؤساء وممثلو شركات يابانية: نرحب بتكثيف التعاون

السبت، 29 يونيو 2019 06:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة