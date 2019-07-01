الهند تضبط كميات ضخمة من المخدرات بـ 390 مليون دولار أثناء تهريبها من باكستان

نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت سلطات الجمارك الهندية، اليوم الاثنين، ضبط كميات ضخمة من المخدرات تقدر قيمتها بـ 390 مليون دولار أمريكى أثناء تهريبها من باكستان.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية عن مسئول بسلطات الجمارك قوله" إن كمية المخدرات المضبوطة هى الأكبر التى تضبطها أية وكالة حكومية فى الهند".

كما أوضح المسؤول الرفيع بالجمارك ديماك كومار جوبتا أنه تم ضبط 586 كيلو جرام من المخدرات معظمها من الهيروين مخبأة فى 15 حقيبة وسط 600 كيس من الملح الصخرى مستوردة من باكستان، وتم ضبط شخصين من بينهما مستورد الشحنة ويجرى استجوابهما.